Глава СК отреагировал на жалобу о передаче в аренду улицы в Сосновском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой на передачу должностным лицом в частные руки улицы в поселке Кременкуль (Сосновский район). Доклад о результатах проверки по этому поводу ему предоставит руководитель управления СКР по Челябинской области Петр Решетников, сообщают в Следкоме.

Ранее в соцсети было опубликовано обращение южноуральцев, которые пожаловались, что глава поселка Кременкуль передал на праве аренды владельцу одного из участков улицу, предназначенную для проезда пожарных машин. Заявители указали, что тем самым были нарушаются нормативы МЧС и создается угроза безопасности местным жителям.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка»,— отмечают в региональном управлении СКР.

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