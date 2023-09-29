Задержан директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки“» (ЮУ КЖСИ) Владимир Атаманченко. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, директора ЮУ КЖСИ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиям: якобы он потратил средства одной из дочерних компаний на погашение собственных кредитов.

АО «СЗ „ЮУ КСЖИ“» на 100% принадлежит министерству имуществу Челябинской области. Владимир Атаманченко стал директором строительной компании в 2019 году. На Южный Урал он приехал из Якутии, где работал экономистом на предприятии «Якутптицепром», в республиканском казначействе, Россельхозбанке, а с 2011 года в руководящем составе ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в Якутске.

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