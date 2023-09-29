Житель Жигулевска оштрафован за видео в форме сотрудника ДПС
Суд назначил административный штраф молодому человеку из Жигулевска за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП РФ). Об этом сообщает региональное УФССП.
Ранее правоохранители установили, что молодой человек решил снять развлекательный видеоролик на улицах города. Для этого он облачился в форменную одежду сотрудника ДПС.
При этом мужчина не работал в правоохранительных органах и надел форму незаконно.
В отношении него составили административный протокол по ст. 17.12 КоАП РФ. После решения суда было возбуждено исполнительное производство. У автора видеоролика изъяли форму. Она была уничтожена. Исполнительное производство окончено.