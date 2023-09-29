Житель Жигулевска оштрафован за видео в форме сотрудника ДПС

Суд назначил административный штраф молодому человеку из Жигулевска за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП РФ). Об этом сообщает региональное УФССП.

Фото: УФССП по Самарской области

Ранее правоохранители установили, что молодой человек решил снять развлекательный видеоролик на улицах города. Для этого он облачился в форменную одежду сотрудника ДПС.

При этом мужчина не работал в правоохранительных органах и надел форму незаконно.

В отношении него составили административный протокол по ст. 17.12 КоАП РФ. После решения суда было возбуждено исполнительное производство. У автора видеоролика изъяли форму. Она была уничтожена. Исполнительное производство окончено.

Георгий Портнов