Туристы из Удмуртии стали активнее путешествовать по России

Жители Удмуртии стали чаще путешествовать по стране. В этом году туристический поток в другие регионы вырос на 10% по сравнению с сезоном 2022. При этом больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МегаФон Фото: МегаФон

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

При этом лидером роста минувшего летнего сезона оказалась Мурманская область. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в этот регион составил 39%. Следом в рейтинге идут Амурская область и Дагестан (+17%). По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область.

Главными точками притяжения страны стали космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько запусков, горы Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане, остров Иммануила Канта и город-курорт Зеленоградск в Калининградской области.

По данным МегаФона, наиболее активно ездят по стране жители Удмуртии в возрасте 31-45 лет, на них приходится половина всех поездок. Еще 36% любителей внутреннего туризма — это путешественники группы 45+.

Удмуртия также пользовалась популярностью среди россиян. В этом году в наш регион приехало на 4% больше путешественников, чем годом ранее. Активнее других в республику наведывались жители Пермского края, Москвы, Башкирии, Татарстана, Кировской и Свердловской области.

В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.