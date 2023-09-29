В этом году «Кортрос-Пермь» двое увеличит портфель проектов

Застройщик «Кортрос-Пермь» в этом году планирует значительно увеличить портфель проектов в краевой столице, рассказал во время интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселев. «Естественно, группа смотрит в Перми многие крупные площадки. Наш формат — это масштабные и качественные проекты. Портфель проектов «Кортрос-Пермь» будет увеличен минимум в два раза, уже в этом году», - сообщил господин Киселев.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли компания построить в Перми крупный жилой район, гендиректор ГК «Кортрос» отметил, что компания могла бы заняться освоением территории Камской долины. «Буквально год назад мы снова поднимали на обсуждение тему застройки Камской долины. Компания разработала концепцию освоения этой территории, которая получила одобрение. Я думаю, что путь к масштабному проекту жилья в Камской долине — серьезный и длинный. Если все стороны поддержат идею, то «Кортрос» мог бы стать девелопером проекта», - подчеркнул Станислав Киселев.

АО СЗ «Кортрос-Пермь» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «Кортрос». Среди знаковых объектов «Кортроса» в Перми — ЖК «Гулливер» на месте психбольницы по ул. Революции, ЖК «Астра» в историческом центре города в Тополевом переулке, 5. Сейчас компания возводит жилой квартал «iLove» возле ДКЖ, в районе ул. Герцена и будущей ул. Строителей. В 2022 году «Кортрос-Пермь» также приобрела земельный участок площадью 2,8 га по ул. Барамзиной, 10, где тоже возведут жилой комплекс.