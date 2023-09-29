В Набережных Челнах похоронят погибшего на СВО замгендиректора ОАО «Риат»

В Набережных Челнах завтра пройдут похороны замгендиректора, директора по маркетингу и продажам ОАО «Риат» Алексея Пятницына, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишут «Челнинские известия» (входят в госхолдинг «Татмедиа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Погиб он еще в феврале этого года в ходе выполнения боевого задания в районе Авдеевки. Детали трагедии не уточняются. Погибший отправился в зону спецоперации в качестве добровольца прошлой осенью.

Прощание с Алексеем Пятницыным пройдет в приходе Рождества Христова. Оно начнется в 9:30. Позже его похоронят на Аллее Славы городского кладбища.

"Ъ-Казань"