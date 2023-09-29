Саратовским военнослужащим дали отсрочку по арендной плате за имущество города

Жителям Саратова, заключившим военный контракт, дали отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество. Такое решение приняли депутаты городской думы.

Документ предполагает возможность предоставления отсрочки для участников специальной военной операции (СВО), отправленных на Украину или в новые регионы РФ. Военнослужащие также смогут не платить в течение 90 дней после возвращения из зоны боевых действий.

Глава комитета по экономике муниципального собрания Алексей Никитин уточнил, что сегодня неизвестно, сколько участников СВО арендуют имущество у города. В связи с обозначенным моментом рассчитать сумму выпадающих доходов возможным не представилось.

Дарья Васенина

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