В Иркутской области СК проверит больницу после жалоб о снижении зарплат врачам

В Нижнеилимском районе Иркутской области СК начал проверку по информации о незаконном снижении зарплат сотрудникам больницы в три раза, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Доследственная проверка проводится по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства, изучается документация, опрашиваются должностные лица, а также персонал.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Александр Киселев