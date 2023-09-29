В Иркутской области СК проверит больницу после жалоб о снижении зарплат врачам
В Нижнеилимском районе Иркутской области СК начал проверку по информации о незаконном снижении зарплат сотрудникам больницы в три раза, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Доследственная проверка проводится по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства, изучается документация, опрашиваются должностные лица, а также персонал.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.