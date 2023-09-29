Объемы промпроизводства в Нижегородской области к сентябрю выросли на 8,8%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам января-августа по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 108,8%, на предприятиях обрабатывающих отраслей — 108,9%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, основной вклад в развитие промышленности продолжают вносить отрасли, ориентированные на оборонно-промышленный комплекс и импортозамещение. В частности, производство транспортных средств и оборудования выросло в 1,7 раза, производство электрооборудования — в 1,6 раза.

Кроме того, на 28,4% увеличился выпуск компьютеров, на 24,4% — производство готовых металлических изделий, на 13,4% — производство кокса и нефтепродуктов. Также на 9,2% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, на 8,7% — пищевых продуктов.

Андрей Репин