В СКР просят доклад о выгуле скота на особо охраняемых природных землях Кубани

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о выгуле супругой должностного лица скота на особо охраняемых природных территориях в Темрюкском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители поселка Гаркуша считают, что на территории особо охраняемых земель Тамано-Запорожского заказника крестьянско-фермерское хозяйство пасет крупный рогатый скот. Жители утверждают, что это приводит к уничтожению краснокнижных растений. При этом уполномоченное должностное лицо не пресекает эти действия, поскольку хозяйство принадлежит его супруге.

В СУ СКР по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поручил руководителю ведомства Андрею Маслову доложить о ходе проверки и дать оценку доводам граждан.

Татьяна Ручкина

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