Пансионат «Ласточка» в Анапе признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО Пансионат «Ласточка» в Анапе банкротом. Сообщение о судебном акте опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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«Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Владимир Квансков. Требования по включению в реестр кредиторов предъявляются в течении месяца с даты публикации объявления о банкротстве»,— говорится в сообщении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО Пансионат «Ласточка» зарегистрировано в 2014 году в Анапе (Пионерский проспект, 24). Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Учредителем общества является Герман Дегтярев. Последние финансовые результаты организации опубликованы за 2015 год: выручка — 50 млн руб., убыток — 2,8 млн руб.

В марте 2023 года в суд с заявлением о признании пансионата банкротом обратилась инспекция ФНС России по городу-курорту Анапа. Размер задолженности общества по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составил 4,9 млн руб. Требования уполномоченного органа суд включил во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО Пансионат «Ласточка».

Тат Гаспарян

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