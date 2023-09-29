Красноярские депутаты согласовали руководителей краевого правительства

Законодательное собрание Красноярского края утвердило ряд ключевых руководителей региона. Процедура прошла в рамках формирования нового правительства региона, она стала необходимой после вступления в должность губернатора Михаила Котюкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Сессия заксобрания проходит 29 сентября. В числе утвержденных первый вице-губернатор Сергей Пономаренко, первый вице-губернатор — председатель правительства Сергей Верещагин, заместители председателя правительства Владимир Бахарь и Сергей Кузьмин, министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.

Господа Пономаренко, Верещагин и Бахарь остались на своих постах. Господин Кузьмин ранее работал замминистра науки и высшего образования РФ, затем советником руководителя Федерального казначейства и проректором по экономической работе в Финансовом университете при правительстве РФ. Госпожа Магдибур работала замминистра экономики и сменила на посту министра Анну Гарнец.

Михаил Котюков, выдвинутый «Единой Россией», стал губернатором по итогам выборов, состоявшихся 8-10 сентября 2023 года. Он набрал 70,21% голосов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский