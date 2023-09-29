В Забайкалье группировка осуждена за незаконный экспорт древесины на 407 млн рублей

В Забайкальском крае осуждены участники преступного сообщества из шестерых человек за контрабанду древесины более чем на 400 млн руб. Как сообщает Восточный межрегиональный СКР на транспорте, решением Ингодинского районного суда Читы мужчины признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Приговор не вступил в законную силу.

«Как установлено следствием и судом, в период с 2017 по 2020 год участники сообщества скупали в Забайкалье незаконно заготовленную древесину различных пород. Затем с использованием фиктивных документов незаконно экспортировали ее по железной дороге. Всего было реализовано свыше 40 тыс. кубометров древесины на сумму более 407 млн руб.»,— отмечается в сообщении.

Уточняется также, что руководитель сообщества в этот же период смог легализовать 11 млн руб. при помощи фиктивных банковских операций путем перечисления на счета подконтрольного предприятия. Организатор сообщества приговорен к 18 годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб. Остальным участникам присуждены сроки от 9 до 11 лет и штрафы в размере 200–700 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск