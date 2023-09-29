Казань в следующем году не намерена проводить финалы Кубка и Суперкубка России
В 2024 году Казань не планирует проводить финалы Кубка и Суперкубка РФ. Об этом заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, передает «РИА Новости».
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
По его словам, в Казани пройдет большое число спортивных турниров в следующем году и город будет перегружен.
«В этом году мы хорошо провели Суперкубок России, надо дать и другим городам возможность. Если будет желание у РФС или РПЛ что-то провести в Казани, мы всегда открыты для предложений»,— отметил господин Леонов.