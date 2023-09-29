Промпроизводство в Челябинской области выросло почти на 12% в январе-августе

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-августе 2023 года составил 111,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе к августу 2022 года показатель вырос на 14,5%, сообщает Челябинскстат.

По итогам восьми месяцев зафиксировано снижение добычи полезных ископаемых – на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года, а также в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – на 0,3%. Производство в обрабатывающих отраслях увеличилось на 14,5%, по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 4,6%.

Среди обрабатывающих отраслей наибольшее увеличение произошло в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – почти на 70%, компьютеров и электронных изделий – на 55,8%, прочих транспортных средств и оборудования – на 48%, напитков – 37,7%, прочих готовых изделий – 32,7%, автотранспортных средств и прицепов – на 18,2%, кожи и изделий из нее – 19,6%, лекарственных средств и медицинских материалов – 19,4%. Металлургическое производство выросло на 12% в январе-августе.

При этом снизился показатель в полиграфической деятельности и копировании носителей информации – на 22,4%, производстве электрооборудования – на 3,8%, одежды – на 4,7%, пищевых продуктов – на 6%, текстильных изделий – на 2,3%.

В целом по России промышленное производство в январе-августе выросло на 3% год к году, в Уральском федеральном округе – на 1,1%.

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