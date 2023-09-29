ФСБ задержала в Керчи агента украинской разведки

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

45-летний крымчанин через мессенджер получал задания от сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Он делал фото и видео перемещения военной техники в направлении зоны проведения спецоперации и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

Мужчина также направлял информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ, в чат-боты интернет-мессенджеров. Украинские спецслужбы используют их для сбора разведданных.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Его заключили под стражу.

Татьяна Ручкина

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