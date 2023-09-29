В Новосибирской области началось строительство комплекса по переработке масличных культур

В Новосибирской области стартовало строительство комплекса по переработке масличных культур компании «Маслов». Объект будет находиться на территории Южного промышленно-логистического парка (ПЛП).

«Основной продукцией завода станет рапсовое и льняное масло, которое мы планируем полностью экспортировать в Китай. Перевозка продукции будет осуществляться железнодорожным транспортом, именно поэтому мы выбрали Новосибирскую область для строительства завода. Нам потребуется достаточно большой объем сырья, большую часть которого мы планируем получать от местных поставщиков», - рассказал учредитель компании-инвестора ООО «Маслов» Цюй Фэй.

Завод будет включать пункт приема сырья, элеваторный комплекс, производственные линии отжима и экстракции, склад готовой продукции, административно-хозяйственные и бытовые помещения. ООО «Маслов» стало первым резидентом ПЛП «Южный». Как пояснили «Ъ-Сибирь» в агентстве инвестиционного развития области, проект будет реализован в два этапа. Первый этап рассчитан на переработку масличных культур – до 150 тыс. тонн в год. Его стоимость составит 1,2 млрд рублей. Второй этап предполагает вложения в объеме 2,5 млрд рублей и включает строительство и монтаж второй очереди – до 300 тыс. тонн в год. Запуск второй очереди намечен на 2025-2026 годы.

На месте строительства будут проведены внутриплощадочные дороги, сети газопровода, водопровода и канализации. Электросети, хозяйственно-бытовая канализация и водопровод будут построены уже в этом году, а в целом строительство всей опорной инфраструктуры будет завершено в 2024 году. Расчетный объем инвестиций – 500 млн рублей.

ООО «Маслов» (прежнее название — ООО «Байкал-Северное море»), по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Иркутске в ноябре 2015 года и изначально специализировалось на организации экскурсионных, туристических услуг, посредничестве при аренде. С июля 2021 года компания была перерегистрирована в Новосибирске, а основным видом деятельности указано производство масел и жиров.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев