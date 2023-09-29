В Ярославле разъяснили, кто сможет посетить ледовое шоу Татьяны Навки

В Ярославле на ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» пригласят детей, находящихся «в наиболее уязвимом положении». Об этом рассказали в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Вероника Макарова Правительство Ярославской области

Фото: Вероника Макарова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев анонсировал новогоднее шоу, которое пройдет в Ярославле. По словам главы области, его смогут посетить 25 тыс. детей. Планируется, что пригласят детей участников СВО, из малообеспеченных и многодетных семей.

Жители Ярославля спросили губернатора в соцсетях, будет ли возможность посетить шоу тем, кто не подходит ни под одну из категорий. В правительстве пояснили, что сейчас прорабатываются вопросы формата проведения шоу и приглашения жителей.

«При этом, главный приоритет в части организации шоу – приглашение на спектакль детей, которые по разным причинам находятся в наиболее уязвимом положении и нуждаются в особой поддержке»,— рассказали в региональном правительстве и пообещали передать пожелания жителей профильным ведомствам.

Алла Чижова