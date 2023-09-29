Ввод жилья в эксплуатацию в Удмуртии вырос на 5,4% с начала года

В Удмуртии по итогу января-августа 2023 года ввели в эксплуатацию больше 1 млн кв. м общей площади жилых домов. Это на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Удмуртстат. При этом 638,8 тыс. кв. м жилых домов ввели индивидуальные застройщики, рост — 4,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В городской местности за январь-август 2023 года ввели 487,5 тыс. кв. м жилья, что на 1,3% больше прошлогоднего показателя. В сельской местности рост составил 9,3%, поскольку ввод жилья достиг 555,6 тыс. кв. м.