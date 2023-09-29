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Плановый прием отменили в детской поликлинике Ижевска из-за заболеваемости ОРВИ
В столице Удмуртии в Детской городской клинической поликлинике №8 отменили плановый прием здоровых детей на этой неделе, поскольку врачи зафиксировали рост числа пациентов с ОРВИ. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В частности, как сообщила главный врач учреждения Ирина Сученкова, за неделю на первичный прием с температурой и кашлем пришли около 1 тыс. пациентов. При этом в красной зоне работают два педиатра, на вторичном приеме — пять. Однако очереди скапливаются, а среднее время ожидания без записи составляет порядка 30 мин.