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обновлено 11:14

Плановый прием отменили в детской поликлинике Ижевска из-за заболеваемости ОРВИ

В столице Удмуртии в Детской городской клинической поликлинике №8 отменили плановый прием здоровых детей на этой неделе, поскольку врачи зафиксировали рост числа пациентов с ОРВИ. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, как сообщила главный врач учреждения Ирина Сученкова, за неделю на первичный прием с температурой и кашлем пришли около 1 тыс. пациентов. При этом в красной зоне работают два педиатра, на вторичном приеме — пять. Однако очереди скапливаются, а среднее время ожидания без записи составляет порядка 30 мин.

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