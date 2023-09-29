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Возобновляются авиаперелеты из Самары в Ташкент

Еженедельные полеты из Самары в Ташкент возобновятся с 31 октября текущего года. Перевозки будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Курумоч».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Рейсы запланированы по вторникам: время вылета из Самары – 05:10, прибытие в Ташкент – в 09:15»,— говорится в сообщении.

Продолжительность перелета составит три часа. Авиаперевозки будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Они вмещают до ста пассажиров.

Георгий Портнов

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