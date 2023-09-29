Доля домохозяйств с компьютерами сократилась в Удмуртии в 2022 году

По итогу 2022 года в Удмуртии персональные компьютеры имелись в 64,6% домашних хозяйств, годом ранее — в 65,2%. При этом, несмотря на сокращения количества ПК, доступ к интернету появился в большем количестве домов — в 84,3%, в 2021 году — 79,6%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В разрезе жителей наиболее активно интернетом пользовались граждане в возрасте 30-39 лет — 20,2%, а также 15-29 лет — 23,1%, 40-49 лет — 20,2%. Реже интернетом пользуются люди в возрасте 50-59 лет — 16,8%, а также 60 и старше — 16,6%.

Выросло количество жителей, которые используют интернет для заказов товаров и услуг. Так, в 2022 году их оказалось 46,7% от общей численности, в 2021 году — 37,9%, в 2020 году — 33,8%.