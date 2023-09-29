Зарплатные ожидания южноуральской молодежи выросли до 86 тыс. рублей

Южноуральцы в возрасте до 35 лет, опрошенные Центром общественного мониторинга и проектов Челябинской области, в среднем хотели бы работать за 86,6 тыс. руб. Год назад этот показатель составлял 62 тыс. руб., два года назад – 55,9 тыс.

Социологи опросили почти 2,5 тыс. респондентов в этой возрастной категории. Исследование показало, что 33,4% респондентов уже хотели бы зарабатывать 80 тыс. руб. и более. 18,9% хотят получать от 45 тыс. до 50 999 руб., 18,2% - от 51 тыс. до 79 999 руб. Лишь каждый десятый готов работать за зарплату от 35 тыс. до 45 тыс. руб. и только 8,3% имеют более скромные зарплатные ожидания – менее 35 тыс.

В ЦОМ отмечают, что низкие зарплатные ожидания характерны для тех, кто работает в сфере услуг, торговле, образовании, здравоохранении. Средние запросы имеют представители сферы промышленности. Высокие ожидания у собственников бизнеса, работников IT и строительного сектора.