В Казань на переговоры московского формата прибыла делегация талибов

В Казань сегодня, 29 сентября, прибыла делегация запрещенного в РФ движения «Талибан» во главе с исполняющим обязанности руководителя МИД во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки. Они приехали на переговоры московского формата по Афганистану, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Отмечается, что стороны обсудят нынешнюю обстановку на территории Афганистана, тему межафганского примирения, а также постконфликтного восстановления их страны. По результатам встречи ее участники могут принять совместное заявление.

"Ъ-Казань"