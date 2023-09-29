В Свердловской области простятся с погибшим на СВО участников банды Федоровича

В Свердловской области простятся 38-летним Егором Дровниковым, который погиб на специальной военной операции (СВО). Как сообщает портал Е1, в прошлом погибший был участником известной уральской банды Василия Федоровича и на СВО он отправился из колонии строгого режима. Как ранее писал «Ъ-Урал», банда совершила 14 убийств и пять покушений на убийство. Самого Василия Федоровича приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о массовом убийстве людей.

По данным администрации Каменска-Уральского, на СВО Егор Дровников служил мотострелком. «Когда началась специальная военная операция, заключил контракт с ЧВК "Вагнер". За храбрость, мужество награжден двумя крестами ЧВК, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги"»,— цитирует издание представителей администрации городского округа. Там также рассказали, что в июле мужчина заключил новый контракт с Министерством обороны и продолжил службу.

Мужчина погиб 13 сентября, прощание с ним пройдет на Аллее Славы.

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