Средняя зарплата в Татарстане выросла до 59,5 тысячи рублей

По итогам июля этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане достигла 59,5 тыс. руб., что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Татарстан занял вторую строчку среди субъектов ПФО по темпу роста средней зарплаты. Возглавила рейтинг Марий Эл. Там темп роста составил 21,6%.

По наибольшему размеру средней зарплаты Татарстан оказался в лидерах в ПФО. Второе место занял Пермский край с 59 тыс. руб. Тройку замкнула Башкирия (58,7 тыс.).

"Ъ-Казань"