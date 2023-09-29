Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средняя зарплата в Татарстане выросла до 59,5 тысячи рублей

По итогам июля этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане достигла 59,5 тыс. руб., что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Росстат.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Татарстан занял вторую строчку среди субъектов ПФО по темпу роста средней зарплаты. Возглавила рейтинг Марий Эл. Там темп роста составил 21,6%.

По наибольшему размеру средней зарплаты Татарстан оказался в лидерах в ПФО. Второе место занял Пермский край с 59 тыс. руб. Тройку замкнула Башкирия (58,7 тыс.).

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...