Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области созданы призывные комиссии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании призывных комиссий в связи с проведением осенней кампании по призыву на срочную военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Постановлением создается и утверждается состав призывной комиссии Челябинской области, а также комиссий в муниципалитетах.

Сегодня заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил на брифинге, что осенний призыв начнется с 1 октября во всех регионах.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...