В Челябинской области созданы призывные комиссии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании призывных комиссий в связи с проведением осенней кампании по призыву на срочную военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Постановлением создается и утверждается состав призывной комиссии Челябинской области, а также комиссий в муниципалитетах.

Сегодня заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил на брифинге, что осенний призыв начнется с 1 октября во всех регионах.

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