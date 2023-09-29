В Башкирии на обработку вызовов по номеру «112» направят до 98 млн рублей

ГКУ «Безопасный регион» Башкирии на аукционе 10 октября выберет исполнителя информационно-коммуникационной услуги, обеспечивающей прием и обработку вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 98 млн руб., он будет оплачен за счет средств регионального бюджета.

Услуги необходимо оказывать ежедневно, круглосуточно с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Подрядчик должен обеспечивать автоматизированный прием и регистрацию всех вызовов, поступивших по номеру «112», обмен информацией с экстренными оперативными службами, получение от оператора связи сведений о местонахождении обратившегося по номеру и абонентского устройства, с которого поступило сообщение о происшествии, дистанционную психологическую поддержку набравшего номер и так далее.

В октябре 2021 года аналогичный контракт стоимостью 97,5 млн руб. был заключен с ПАО «Башинформсвязь».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте