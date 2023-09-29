Порядка 2 млрд рублей потребуется на перенос производства Lada Largus в Ижевск

Стоимость переноса производства Lada Largus из Тольятти в столицу Удмуртии окажется на уровне 2 млрд руб. Окончательно завершить этот процесс планируется во втором квартале 2024 года, рассказал президент компании Максим Соколов. Об этом пишет «РИА Новости».

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По словам господина Соколова, данное решение потребовало дополнительных вложений, в результате чего появилась необходимость внести корректировки в инвестиционную программу компании. «Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей»,— отметил президент компании.

Напомним, о начале производства электрической версии Lada Largus на площадях автозавода в Ижевске стало известно в 2022 году. Его планировалось запустить вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. В августе 2023 года сообщалось, что ижевский автозавод начнет также выпускать автомобили семейства Lada Largus. Всего «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.