Пензенский бизнес-омбудсмен встретился с предпринимателями региона
Уполномоченный по правам бизнеса Пензенской области Михаил Лисин встретился с региональными предпринимателями, сообщила пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что такие приемы позволяют решить конкретные проблемы и выявить системные вопросы.
Бизнесмены обращались насчет расторжения договора аренды земли для реконструкции ларька, проведения внеплановой проверки пожарной безопасности в гостинице. Один из предпринимателей пожаловался на использование районной администрацией его собственного подземного газопровода.
Господин Лисин ответил на вопросы посетителей и призвал их «к конструктивному диалогу, который позволит эффективнее решать проблемы».
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