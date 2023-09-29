Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Ростова с 30 сентября изменится схема движения по переулку Согласия

С 30 сентября в пер. Согласия в Ростове-на-Дону изменится схема движения в связи с принятием мер для повышения пропускной способности, предупреждает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.

На участке от пер. Доломановского до пер. Халтуринского в восточном направлении будет введено односторонее движение.

Кроме того, в пер. Согласия с 08:00 до 20:00 будет запрещена остановка и стоянка автомобилей рядом со строением № 18 по северной стороне, также от пер. Доломановского до пер. Братского по южной стороне, с двух сторон переулка в районе адресного ориентира пер. Согласия, 21, в районе адресного ориентира пер. Согласия, 22/61.

«Одновременно на участке от пер. Доломановский до пер. Халтуринский в створе зданий № 7-9, 11, 19, 20, 21, 22 вводятся в эксплуатацию платные парковочные места»,– информирует департамент.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...