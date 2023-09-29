В центре Ростова с 30 сентября изменится схема движения по переулку Согласия

С 30 сентября в пер. Согласия в Ростове-на-Дону изменится схема движения в связи с принятием мер для повышения пропускной способности, предупреждает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.

На участке от пер. Доломановского до пер. Халтуринского в восточном направлении будет введено односторонее движение.

Кроме того, в пер. Согласия с 08:00 до 20:00 будет запрещена остановка и стоянка автомобилей рядом со строением № 18 по северной стороне, также от пер. Доломановского до пер. Братского по южной стороне, с двух сторон переулка в районе адресного ориентира пер. Согласия, 21, в районе адресного ориентира пер. Согласия, 22/61.

«Одновременно на участке от пер. Доломановский до пер. Халтуринский в створе зданий № 7-9, 11, 19, 20, 21, 22 вводятся в эксплуатацию платные парковочные места»,– информирует департамент.

Анастасия Назарова