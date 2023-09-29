Почти 40% переселенцев на Камчатку — граждане Украины

С 2010 года на Камчатку прибыло более 5 тыс. переселенцев, сообщили местному изданию «Кам 24» в управлении по вопросам миграции МВД по Камчатскому краю. При этом 35,5% переселенцев — это граждане Украины.

За 13 лет на Камчатку также переехало 18,5% граждан Киргизии, 17,3% граждан Узбекистана, 8,8% граждан Армении, 6,9% Кам 24 — Таджикистана, 5,9% — Азербайджана, 2,9% — Казахстана и Молдовы.

Более 30% прибывших — люди славянской национальности в возрасте до 40 лет. Почти две трети переехавших — это молодые люди с высшим или средним специальным образованием. Среди них есть врачи, учителя, инженеры, строители.

Те, кто переезжает в отдаленные районы Камчатки, получают сумму в размере десяти прожиточных минимумов. Им компенсируют расходы на переезд и доставку багажа, а также возвращают деньги, потраченные на оформление правового статуса в РФ (в случае если переселяется иностранный гражданин). За время действия государственной программы по переселению в отдаленные районы Камчатки перебралось больше 800 человек.

Анастасия Ларина