Курултай Башкирии увеличил число комитетов в новом созыве

В Курултае Башкирии нового созыва будут работать девять постоянных профильных комитетов, такое решение принято на заседании оргкомитета по проведению первого пленарного заседания. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

В предыдущем созыве было восемь комитетов. Депутаты изменили названия двух ранее действовавших комитетов: по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам и по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации. Вместо них будут образованы три: по государственному строительству и местному самоуправлению, по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам и по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий.

Отмечается, что изменения вносятся в связи с «современными потребностями дальнейшего развития республики», актуализировавшими ряд требующих правового обеспечения вопросов.

Наталья Балыкова

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