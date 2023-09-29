В Перми распродают экспонаты закрывшегося музея авиации

В Перми продают экспонаты частного музея авиации, недавно закрывшегося на шоссе Космонавтов, 262. Так, на «Авито» за 7,5 млн руб. на продажу выставлена кабина пассажирского самолета Ту-134А, пишет Вusiness Сlass. Как сообщается в объявлении, кабина укомплектована всеми приборами в штурманской и пилотской части. Сохранен оригинальный пассажирский салон в 9 кресел по четыре в каждом ряду. Длина кабины составляет 19 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кабина самолета Ту-134А, фото - «Авито» Фото: Кабина самолета Ту-134А, фото - «Авито»

Также за 800 тыс. руб. продается фюзеляж самолета Ан-2 1988 года выпуска. Все приборы и блоки на месте. Самолет продается без крыльев, но имеются киль и руль высоты.

Частный музей авиации существовал в Перми с 2000 года. Под открытым небом можно было увидеть самолеты, вертолеты и отдельно кабины различной техники. Всего музей насчитывал более 30 экспонатов. Руководство музея в начале 2022 года презентовало проект реконструкции объекта, в рамках которого планировалось построить визит-центр с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это позволило бы музею работать круглый год, покрывать внутренние расходы и зарабатывать. Однако музей не сумел найти инвестиции и закрылся. Часть его коллекции увезли в музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме.