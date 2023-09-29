Компания Red Wings отменила рейсы из Перми в Стамбул

Авиакомпания Red Wings отменила прямые рейсы Пермь — Стамбул. В расписании на сайте перевозчика в настоящий момент не значится ни одного перелета по данному направлению. Как сообщает Business Class со ссылкой на официальное письмо компании, Red Wings уведомила пассажиров, что ближайший вылет из столицы Прикамья в Стамбул, который был запланирован на 5 октября, не состоится «в связи с изменениями в расписании». На горячей линии компании изданию сообщили, что прямых рейсов по данному маршруту не планируется ни в октябре, ни в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в расписании Большого Савино стоят рейсы Red Wings Пермь — Стамбул в период с ноября 2023 года по март 2024-го (по средам). В Red Wings пояснили, что данные в информационной системе аэропорта обновятся позднее.

Полетную программу из Перми в Стамбул компания Red Wings сформировала в начале апреля. Рейсы выполнялись один раз в неделю, сначала по воскресеньям, а с июня — по четвергам.