В Азовском районе будут созданы перехватывающие парковки для зерновозов

Министерство транспорта Ростовской области планиует организовать перехватывающие парковки для большегрузов на трасск Азов-Ейск, чтобы ликвидировать несанкционированную стоянку на этой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несанкционированная стоянка способствует образованию заторов и ДТП. Планируется, что создание парковок позволит убрать большегрузы с дороги и сконцентрировать их рядом с портом Азова. Главе администрации района поручено изучить возможность формирования земельного участка под объекты инфраструктуры.

По мнению министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, нужно создать не только перехватывающие парковки, но и единую диспетчерскую службу, работающую с грузоотправителями.

Анастасия Назарова