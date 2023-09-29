Новосибирск проиграл Нижнему Новгороду в борьбе за звание культурной столицы

Новосибирск проиграл в конкурсе «Культурная столица России 2024 года», сообщается на сайт организатора. Город вошел в число восьми финалистов общероссийского конкурса. В финал также вышли: Томск, Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Чита и Чебоксары.

Новосибирск на конкурсе представляли мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр- Анна Терешкова. Победителем был признан Нижний Новгород. Также жюри утвердили победителя на 2025 год - им стал город Грозный.

«Это звание — способ стать точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнеров. Возможность осуществить наши смелые планы в культуре и во всем комплексном развитии нашего города», - сообщил накануне вынесение результатов в своем Telegram-канале Анатолий Локоть

Города-победители получат финансирование из федерального бюджета на творческие проекты.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев