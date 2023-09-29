В Челябинской области сократилась доля прибыльных компаний

По итогам января-июля 2023 года доля прибыльных организаций Челябинской области составляла 74,8% от общего количества. Это почти на 1 процентный пункт меньше, чем в январе-июне, когда их было 75,7%. Такие данные представил Челябинскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля прибыльных организаций пока выше: по итогам семи месяцев 2022 года было 72,9%. Всего в январе-июле этого года компании Челябинской области получили прибыль в размере 286,2 млрд руб. Это почти на 2% или 5 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года. При этом убытки южноуральских организаций выросли почти на 60% год к году и превысили 49 млрд руб. (30,8 млрд в январе-июле 2022 года). Сальдированный результат сократился за год на 5%, до 237,05 млрд руб.

Кредиторская задолженность компаний Челябинской области на конец июля достигла 1,1 трлн руб., дебиторская – 1,06 трлн. Просроченные кредиторские долги составили 51,43 млрд дебиторские – 63,52 млрд. Это на 15,6% и 5,5% больше, чем годом ранее соответственно.

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