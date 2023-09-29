Сервис такси «Максим» с 1 октября снизит комиссию для водителей

С 1 октября для водителей, сотрудничающих с сервисом такси «максим» в Челябинской области, начнет действовать новая система вознаграждений «Уровни активности». Она предусматривает снижение комиссии для тех, кто выполняет большое количество заказов. В первый месяц действия программы всем водителям будет присвоен золотой уровень активности, и комиссия будет снижена на семь процентных пунктов от действующей (минимально возможный уровень – 5%).

В компании отмечают, что присвоение золотого уровня активности, в частности, позволит самозанятым водителям не потерять выгодные условия сотрудничества с сервисом до оформления документов, необходимых для получения разрешения для работы в дальнейшем. «Сейчас многие самозанятые перевозчики не могут получить разрешения на деятельность такси в короткие сроки из-за бюрократических сложностей»,— поясняют в пресс-службе компании.