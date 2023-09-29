Бастрыкин поручил доложить о расследовании поджога охранника в ТЦ «Иремель»

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство охранника ночного клуба Meet Point, расположенного в ТЦ «Иремель» на улице Менделеева в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство с особой жестокостью общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «д», «е» «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении преступления подозреваются двое граждан Республики Узбекистан 28 и 30 лет — Илюзбек Ходжаев и Азизхон Юнусов.

По данным следствия, ночью 28 сентября охранники отказались пустить подозреваемых в заведение, посчитав, что гости находятся в состоянии опьянения. В отместку подозреваемые, набрав на АЗС бензин в некую емкость, вернулись к бару, где облили одного из охранников и само заведение горючей смесью и подожгли. Работники и гости ночного клуба отошли на безопасное расстояние и не пострадали. Сотрудники заведения самостоятельно ликвидировали возгорание.

Подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту. У них были билеты на рейс Уфа-Москва.

«Установлено, что они находились на территории нашей страны незаконно»,— отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Майя Иванова

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