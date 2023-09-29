В Уфе напавшего на клиента таксиста-египтянина взяли под стражу на два месяца

Кировский районный суд Уфы по ходатайству следователя заключил под стражу гражданина Египта, подозреваемого в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, 17 сентября работавший водителем такси Аттиа Мохамед Алаа Мохамед Эльсайед, завершив поездку, распылил в лицо пассажира перцовый аэрозоль и отобрал у него сотовый телефон. Покидая место преступления, таксист дважды столкнулся с припаркованными рядом автомобилями, затем оставил телефон пассажира и скрылся. Через несколько дней подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Наталья Балыкова

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