66% жителей Ижевска заявляют о равных возможностях полов в предпринимательстве

В столице Удмуртии 66% местных жителей считают, что у женщин и мужчин практически равны шансы добиться успехов в предпринимательстве. При этом еще 23% респондентов заявили, что преимущество на стороне мужчин, а 3% — на стороне женщин. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что респонденты разных полов ответила примерно одинаково. Однако среди в разрезе профессиональных групп о равных возможностях в предпринимательстве чаще говорили пиарщики — 83%, снабженцы — 78%, дизайнеры — 75%. О повышенных шансах мужчин добиться успехов в своем деле чаще других говорили офис-менеджеры — 45%, экономисты — 37%, операторы кол-центров — 36%, а также водители грузовиков — 30%.