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Бывший сити-менеджер Казани хочет вступить в дело о банкротстве «Мотовилихи»

Экс-акционер ПАО «Мотовилихинские заводы и бывший сити-менеджер Казани Марат Загидуллов направил ходатайство о вступлении в дело о банкротстве «Мотовилихи». Согласно информации с сайта Арбитражного суда Пермского края, соответствующий документ зарегистрирован 27 сентября. В разное время господин Загидуллов возглавлял финансовый дом «Русь», работал в министерстве имущественных отношений РФ, избирался депутатом Государственной думы. По данным издания «Реальное время», сейчас Марат Загидуллов занимается бизнесом в сфере стоматологических услуг.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы», которое специализируется на производстве артиллерийских систем, находилось в состоянии конкурсного производства с 2018 года. В середине сентября этого года имущественный комплекс обанкротившегося машхолдинга приобрело АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. Ранее эта компания входила в структуру «КамАЗа» (ГК «Ростех»), но затем была выведена в отдельное юрлицо.

Собеседники «Ъ-Прикамье» не исключают, что господин Загидуллов решил вступить в дело о банкротстве из-за возможных попыток привлечения его к субсидиарной ответственности. Другие источники убеждены, что этот вариант невозможен, поскольку «как минимум, истекли сроки давности».

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