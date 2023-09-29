Замруководителя Кемеровской электротранспортной компании обвиняется в коррупции

В Кузбассе обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено 42-летнему заместителю генерального директора по троллейбусным перевозкам АО «Кемеровская электротранспортная компания». В квартире и по месту работы обвиняемого проведены обыски, изъяты документация и 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, обвиняемый предложил директору компании по обслуживанию троллейбусов оказать содействие в заключении договоров на техобслуживание и в своевременной оплате по ним. Руководитель фирмы согласился, и в ноябре 2022- июле 2023 года получил от обвиняемого заключение контрактов на обслуживание и ремонт троллейбусов. С каждого договора замгендиректора получал безналичными переводами по 10% от суммы контракта, «доход» составил в общей сложности 5,2 млн руб. Схему выявили совместно сотрудники областных управления СК, МВД и ФСБ.

После задержания обвиняемый вину признал в полном объеме, но сотрудничать со следствием отказался, сославшись на положения ст. 51 Конституции России. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельств совершенного преступления. Действиям взяткодателя также будет дана юридическая оценка.

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Игорь Лавренков, Кемерово