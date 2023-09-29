ХК «Сочи» проиграл ЦСКА со счетом 1:7

ХК «Сочи» проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинская команда прервала победную серию в шесть матчей. Встреча прошла на столичной арене в Парке легенд и завершилась со счетом 7:1 (1:0, 5:0, 1:1) в пользу хозяев.

У «Сочи» шайбу забросил только Дмитрий Завгородний (на 53-й минуте). У победителей — Данил Юртайкин (7-я и 60-я минуты), Виталий Абрамов (29), Владислав Провольнев (31), Прохор Полтапов (34), Михаил Григоренко (38) и Константин Окулов (39).

«Сочи» потерпел уже четвертое поражение в новом сезоне и первое с 9 сентября. Команда находится на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ (14 очков в 11 матчах). ЦСКА поднялся на восьмую строчку, у команды 11 очков в 12 играх.

Татьяна Ручкина

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