Автохолдинг приобрел участок и здание автосалона в центре Перми

Автохолдинг «Форвард-Авто» выкупил у структур СГ «Развитие» земельный участок под своим салоном Lada на ул. Решетникова, 5. «Форвард-Авто» также стал владельцем самого здания автоцентра, которое раньше арендовал, рассказал «Ъ-Прикамье» руководитель компании Рустам Бахтияров. Сделка состоялась около полутора месяцев назад. Салон Lada продолжит работать по этому адресу, подчеркнул собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В минувшем году учредители структур строительной группы «Развитие» стали владельцами участка под автосалоном Lada компании «Форвард-Авто» на ул. Решетникова, 5. В выписке из Росреестра, сделанной в октябре 2022 года, собственниками этой площадки в 3,8 тыс. кв. м были указаны Евгений Равцов, а затем Евгения Вердян (1/2 в рамках общедолевой собственности) и Екатерина Дружинина (1/2 долей). Земельный актив находился в ипотеке. В октябре в группе «Развитие» сообщали, что пока только ведут переговоры о приобретении участка. Территория в 3,8 тыс. кв. м под зданием автоцентра подходит для жилищного строительства, но имеет ограничение по высоте в шесть этажей и входит в границы санзон водозаборных скважин машзавода им. Дзержинского. Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров заявлял, что не знает о планах жилой застройки участка под салоном Lada. Автодилер переезжать из арендуемого здания не планировал.