Двое омских бизнесменов обвиняются в хищении 99 млн рублей у 300 дольщиков

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело двоих бывших руководителей ООО «Красноярская промышленная компания», обвиняемых в мошенничестве.

По данным следствия, фигуранты дела с 2014 по 2020 год привлекали средства дольщиков на строительство жилого многоквартирного дома в Омске на ул. Перелета. Всего речь идет о 300 дольщиках, которые вложили в строительство 364 млн руб., и нескольких подрядных организаций, вложивших в работы и закупки материалов 28 млн руб. Часть средств была направлена на строительство дома, еще 99 млн руб. фигуранты дела, как считает следствие, похитили.

Свою вину фигуранты дела не признали. На их имущество, в том числе оформленное на третьих лиц, в рамках дела наложен арест на 142 млн руб.

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Оксана Павлова