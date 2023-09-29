Владельцы «Гринвича» примут участие в застройке Товарного двора в Екатеринбурге

Компания владельцев ТРЦ «Гринвич» «Общество Малышева 73» примет участие в застройке бывшей территории РЖД «Товарный двор» в Екатеринбурге. Как сообщает портал 66.ру со ссылкой на источник, компания уже приступила к разработке проектной документации и готовится приступить к строительству в границе улиц Челюскинцев — Стрелочников — Кимовская — Беринга. Напомним, в 2021 году эту площадку выкупила компания «Синара-Девелопмент» за 3,8 млрд руб.

Компания «УралСити-Строй» (принадлежит Константину Погребинскому и Игорю Заводовскому) была заказчиком экспертизы, касающейся этой территорией, отмечает издание. И в заключении регионального управления охраны объектов культурного наследия говорилось, что хозяйственное освоение грузового двора станции Екатеринбург-Товарный разрешается.

Как ранее рассказывал директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, площадь территории составляет 17 га. на территории бывшего комплекса планировалось строительства жилья бизнес-класса. В конце 2022 года господин Уфимцев рассказывал, что проект находится в работе и будет предложен администрации Екатеринбурга к утверждению в первом квартале 2023 года. Открыть продажи квартир компания планировала в четвертом квартале. «Мы сейчас занимаемся исходно-разрешительной документацией, планировочными решениями. На срезе третьего-четвертого кварталов выйдем на строительную площадку»,— заявлял тогда директор компании.

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