hh.ru: 66% свердловчан считают, что найти работу по профессии трудно

Около 66% опрошенных жителей Свердловской области считают, что найти работы в своей профессиональной сфере сейчас трудно, следует из исследования hh.ru. 25% жителей региона уверены, что найти работу в своей сфере достаточно просто, при этом в начале года такого мнения придерживались только 18% соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среднем по России 68% считают, что найти работу в их профессиональной сфере трудно, 22% высказывают противоположное мнение по этому вопросу. В рейтинге регионов по простоте трудоустройства Свердловская область оказалась на 13 месте. Первое место заняла Ульяновская область, там 33% соискателей считают, что найти работу по профессии сейчас легко. Трудности с работой по профессии сейчас чаще всего испытывают жители Белгородской области, там 86% оценили эту задачу как сложную.

Трудоустройство по своей профессии считают сложной задачей соискатели из сфер «Добыча сырья», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Информационные технологии», а также «Юристы» и «Высший и средний менеджмент». Легче всего поиск работы в своей сфере дается людям в сферах «Розничная торговля», «Продажи, обслуживание клиентов» и «Строительство, недвижимость», «Автомобильный бизнес» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

По мнению руководителя пресс-службы hh.ru на Урале Анны Осиповой, настроения соискателей сейчас отражают реальную ситуацию на рынке труда Свердловской области. Например, в начале года на одну активную вакансию в регионе приходилось в среднем 3 резюме, а по итогам августа – уже 2,5 резюме. Это значит, что конкуренция за рабочие места сейчас стала ниже.

«Нормой для рынка и здоровым соотношением считается 4-7,9 резюме на вакансию, а все, что ниже, свидетельствует о кадровом голоде. Повышенная конкуренция среди соискателей и профицит резюме в регионе наблюдается как раз в сферах "Искусство, развлечения, массмедиа", "Высший и средний менеджмент". И абсолютно иная ситуация в сферах "Автомобильный бизнес" (1,1 резюме на вакансию), "Розничная торговля" (1,6), "Строительство, недвижимость" (1,5), "Продажи, обслуживание клиентов" (1,9) – здесь наблюдается острый дефицит кадров »,— прокомментировала Анна Осипова.

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