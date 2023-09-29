Из Черногории экстрадирован россиянин, совершивший преступление в Новосибирске

Из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин, находящийся в международном розыске за преступление, совершенное в Новосибирске в мае 2021 года, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девушки»,– отметила она.

Как предварительно установило следствие, фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Было возбуждено уголовное дело. Однако обвиняемый скрылся за границей. В мае 2023 года он был задержан в Черногории.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Игорь Фомин доставлен в Москву.

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Анна Егорова